ВАС увеличава щата си с още 16 магистрати през 2026 г.

Върховният административен съд ще набъбне с още 16 магистрати през идната година. Причината са промени в Закона за държавната собственост, с които Висшият съдебен съвет беше задължен да обезпечи с необходимия брой съдии върховната инстанция, която поема делата за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. Това се случва на фона на раздутия щат в съдебната власт и липсата на задълбочен анализ за необходимостта от новите бройки.

Това е безпрецедентен законодателен ход от 1989-а година насам, защото Висшият съдебен съвет е този, който решава къде и какви щатове да разкрие в съдебната власт. Съдии обясниха пред в. "Сега", че се готви разкриване на нова колегия във ВАС и вече вървят шеги, че на всеки първоинстанционен административен съдия ще има по един върховен.

16-те допълнителни щата за ВАС са заложени в преработения проект за бюджета на съдебната система, като за тях се предвиждат 2 099 000 евро. Не става ясно на какъв анализ се стъпва, че трябва да бъдат разкрити тези бройки.

Според последния годишен доклад на ВАС в него по щатно разписания има 105 съдии. Има и над 20 командировани.

Режимът отчуждаването да минава през ВАС действаше до 2019 г., когато подсъдността беше "свалена" на окръжно ниво не само за да бъдат разтоварени върховните магистрати, но и да бъдат улеснени гражданите. Логиката е, че където е имотът, там би трябвало да е и делото.

За догодина Висшият съдебен съвет настоява за 996 193 700 евро бюджет за съдебната власт. С новия проектобюджет Министерството на финансите предлага 800 900 000 евро.