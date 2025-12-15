Без пострадали са изгасени 52 пожара за последното денонощие

Общо 52 пожара са потушени през изминалото денонощие. Това съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

Екипите на пожарната в страната са реагирали на 74 сигнала за произшествия. С преки материални щети са 21 пожара, осем от тях са възникнали в жилищни сгради, други осем - в транспортни средства, един - в съоръжения на открито и др. Без нанесени материални щети са 31 пожара.

Извършени са 18 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са се отзовали на три сигнала за катастрофи на пътя, реагирали са при при битови или промишлени инциденти, оказали са техническа помощ на други ведомства.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са четири.