Улица в столичен квартал потъна в кал

Улица в столичния квартал „Витоша" е потънала в кал, сигнализираха зрители на Би Ти Ви. Според живеещите проблемът се е задълбочил от няколко месеца след влошаването на времето.

Пътят не е асфалтиран и всеки ден от там минават камиони заради строежите в квартала, които правят улицата труднопроходима.

Калоян Георгиев е един от живеещите в района. „Придвижването става супер тежко – с гумени ботуши, кал до ушите, в нечовешки условия. Така е вече от около 2 до 3 седмици. При изграждането на канализацията по улицата се натрупва огромно количество земна маса, от 2 седмици започва извозването ѝ, съответно тежката техника изпотроши шахти на енергото", казва той.

И обясни, че до момента са подадени десетки сигнали към институциите.

"Обикновено го товаря в колата и го изкарвам някъде, където има асфалт, или поне не такава кал. Живот и здраве, представям си също и с количка как ще може да се премине оттук", обяснява жена, излязла на разходка с домашния си любимец.

„Нашето законодателство допуска съвсем легално изграждането на жилищни блокове на черен път със септични ями, а междувременно хора, които са готови да живеят в такива условия, няма. Затова, законодателят трябва да затвори тази възможност", каза инж. Момчил Якимов от район „Лозенец". "Тук положението не е добро, но това е лекият случай, защото улицата вече е отчуждена, прекаран е канал, водопровод, сега се прекарва и електропровод, и има добри изгледи догодина, при наличие на бюджет, улицата на да бъде асфалтирана, което обаче не мога да кажа за други улици в района", допълни той.