Три влекача пристигнаха за заседналия край Ахтопол танкер

Три влекача - два от Варна и един от Бургас, пристигнаха на място заради заседналия край Ахтопол танкер "Кайрос", съобщи Би Ти Ви.

Успешно бяха възстановени електрозахранването и хидравличната система на кораба вчера. Така бяха създадени условия за същинската буксировка. Лявата котва на танкера вече е освободена и раздвижена, а дясната е подготвена за вдигане.

Директорът на Изпълнителна агенция „Морска администрация" Живко Петров съобщи, че до момента развитието на ситуацията е положително. Аварийните екипи са подали захранване към кораба и са възстановили работата на хидравликата, което е ключово за безопасното му придвижване.

Местните жители в Ахтопол следят операцията с внимание. Димитър Иванов, бивш капитан и механик, определи организацията като много добра и изрази удовлетворение от действията на институциите. По думите му подготовката за буксирането е извършена успешно и събитието носи успокоение за хората в района.

След поетапната евакуация на моряците през последните десет дни, сега фокусът е върху извеждането на самия танкер от опасната зона. Очаква се времето и координацията между влекачите да бъдат решаващи за успешното приключване на операцията днес.