Екатерина Михайлова: В срок от два месеца президентът трябва да насрочи изборите

Да очакваме по-скоро нови избори от това, което се чува, след консултациите при президента, каза проф. Екатерина Михайлова, преподавател по конституционно право, в сутрешния блок на Би Ти Ви. И допълни: Не чувам никой да казва, че има желание да състави правителство. Нещата изглеждат към избори следващата година.

По думите й част от консултациите при президента са били и за уговаряне на дата за избори, която да е удобна на гражданите, като се съобразяват и с празници.

Всичко изисква време, но то е лимитирано в конституцията. Казано е, че в срок от два месеца президентът трябва да насрочи следващите избори. Въпросът е от кой момент ще се броят тези два месеца. В този смисъл консултациите може да се проведат бързо, но може и бавно - зависи от ситуацията и от добронамереността на политическите сили, обясни проф. Михайлова.

Предполага се, че на консултациите трябва да бъдат всички политически сили, но невинаги е било така.

Възмущението от задкулисните сделки от арогантността, от неспазването на правилата - това надменно поведение дразни, донякъде хората могат да го понесат, но нещо малко може да взривява, обясни какво стои зад протестите тя.

Проф. Михайлова заяви, че не е толкова проблем датата за провеждането на предсрочни избори, а кои хора ще влязат в служебния кабинет. Тя допълни, че е стеснен избора на президента за служебен премиер заради "домовата книга".

"Ако президентът си даде оставка и влезе в предизборната надпревара, вицепрезидентът става държавен глава. Не ми се струва, че ще започне консултациите и някак си на средата, да подаде оставка", уточни проф. Михайлова.

Тя не изключва държавният глава да обяви свой политически проект в новогодишната нощ. "Ако се оттегли, аз очаквам да е с обръщение, защото е много сериозен акт. Има само един случай с подаване на оставка, но на вицепрезидента Блага Димитрова, която не беше съгласна с действията на тогавашния президент Желю Желев", напомни проф. Екатерина Михайлова.