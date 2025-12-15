Психично болен мъж напада непознати жени в столичния квартал ''Овча купел''

Психично болен мъж нападнал непозната жена в столичния квартал "Овча купел" 1. По думите на живущите в района от известно време по междукварталните улици се разхожда около 40-годишен мъж, който напада жени, без да ги познава и без да бъде провокиран от тях, съобщава Нова телевизия.

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Причината обаче не са уличните нападения, а побой над майка му, случил се в края на миналата седмица. За него сигнал е подала самата тя. В момента жената е настанена в болница, а той в психиатрично заведение.

Съпругът на една от нападнатите жени разказва, че при разминаването с въпросния мъж, той започнал да ѝ говори "тази сега какво да я правя" и я подгонил.

"Жена ми е запазила самообладание и е тръгнала към входа. Случайни минувачи са го отказали да ѝ посегне и си е тръгнал, той се е уплашил от тях. Случаят е от следобедните часове. На следващия ден е пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах е наркозависим", разказа мъжът на преследваната жена.

Благодарение на камерата на входа на блока си, той разбира за кого става дума. "Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал", допълни мъжът.