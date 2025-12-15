2000 лв. глоба за мъж от пловдивско село, скубал и бил майка си след забележка

Изгонил бившата си от къщата, в която живели децата им, а тя решила да я защити

Глоба от 2000 лв. трябва да плати мъж от пловдивското село Чалъкови, посегнал на майка си след забележка от нейна страна за поведението му към бившата му жена. Районният съд в Града на тепетата го признал за виновен в причиняването на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

От 1997-а до януари 2025 г. мъжът живял в къща на родителите си в селото заедно със съпругата си и двете им деца. В началото на годината обаче тя го напуснала, тъй като имал връзка с друга жена, а 3 месеца по-късно той също се изнесъл. Така в имота останали само пълнолетните децата.

През лятото те отишли на гости на майката на баща си в Гърция, където тя живеела от години. На 12 юли тримата се върнали заедно, а около 21,30 ч. в къщата дошла бившата съпруга, за да се види с децата си. Два часа по-късно в къщата пристигнали подсъдимият и брат му. "Ти нямаш работа в тази къща, ти си официално разведена, колко пъти съм ти казвал да не идваш", казал мъжът, а дъщеря му откарала майка си в новия ѝ дом.

Бабата направила забележка на сина си, което го ядосало и той започнал да я обижда. Пресегнал се и започнал да скубе косата ѝ, а с другата ръка я ударил с юмрук в главата. Синът му опитал да защити баба си, която много се обидила и се скарала на агресивния мъж, че си оставил децата и "разтурил семейството". Подсъдимият отново посегнал към майка си, но тя се предпазила с ръка и ударът му попаднал върху пръстите ѝ. Синът му го изкарал навън, след което се обадил на телефон 112. На място пристигнали полиция и линейка, а пострадалата била откарана в болница.

Пред съда братът на мъжа обяснил, че още с пристигането им в къщата майка им започнала да кълне подсъдимия и "да го праща в гроба". Казал също, че жената го ритнала, но според магистратите тази част от показанията му е противоречива. Племенникът му пък твърди, че щом извел баща си навън, той се заканил вечерта да се върне и да пребие бабата.

Изправен пред магистратите, подсъдимият отрекъл да е удрял майка си. Той също като брат си заявил, че тя го е обиждала и удряла, след което си тръгнал и предполагал, че майка му се е оплакала, за да го изгони. В хода на делото обаче е разпитан и полицай от Районното управление в Раковски, който в нощта на скандала бил изпратен на мястото. Според показанията му още след случилото се, докато мъжът бил транспортиран до районното, казал, че се скарал с майка си и я ударил.

След като изслушал всички свидетели, Районният съд в Пловдив е освободил агресивния син от наказателна отговорност и му е наложил само паричната санкция. Той трябва да плати и 226,24 лв. разноски по делото.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.