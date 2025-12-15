Вижте какво решава правителството в оставка днес

Министерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 15 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на становище на Министерския съвет по Конституционно дело № 12 за 2025 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 от 21 януари 2013 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

3. Проект на Решение за одобряване на присъединяването на Република България към Административното споразумение за управление на документи на Международния съюз по далекосъобщения за Програмата за сигурна свързаност на Европейския съюз.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

4. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 13 ноември 2025 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Решение за констатиране на прекратяване на функциите на Пол Мартин - британски гражданин, като почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст и консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия, поради кончината му, считано от 4 юли 2025 г., и за назначаване на Робърт Иди - британски и ирландски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст и консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия.

Внася: министърът на външните работи

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за определяне на представител на Република България към Организацията за забрана на химическото оръжие в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 235 на Министерския съвет от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за одобряване на проект на договор между Правителството на Република България и община Кърджали за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост и проект на договор между Правителството на Република България и „Монек България" АД за изпълнение на инвестиционния проект „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на производствените мощности на „Монек България" АД", който ще се реализира в гр. Кърджали община Кърджали.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за осигуряване на средства на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

12. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2018 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

13. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

14. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г., по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

15. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера „Пристанище Леспорт" АД мотивирано предложение за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия за „Пристанищен терминал Леспорт" - част от пристанище за обществен транспорт Варна - публична държавна собственост, сключен на 8 юни 2005 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта и съобщенията и „Пристанище Леспорт" АД („БМ ПОРТ" АД към датата на сключване на Концесионния договор), изменен с Допълнителни споразумения от 20 декември 2008 г., от 6 януари 2017 г. и от 23 януари 2020 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

16. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2025 г. за окончателно плащане по вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

18. Проект на Решение за отказ от езикови права във връзка с постановяването на решение по процедура № SA.114457 - Bulgaria - Arbitration award to ACF Renewable Energy Limited - Bulgaria (ICSID Case № ARB/18/1).

Внася: министърът на финансите

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пазарджик за организационно-техническа подготовка на новите избори за общински съветници в община Пазарджик, област Пазарджик, произведени на 12 октомври 2025 г.

Внася: министърът на финансите

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

21. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на Решение за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 2026-2031 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Алтруист".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на Договора за представяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище „Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, сключен на 27 април 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Бургас вар" ЕООД - Бургас, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 17 март 2008 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

26. Проект на Решение за одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Дилара", разположена в землището на с. Върбен, общ. Кирково, обл. Кърджали.

Внася: министърът на енергетиката

27. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, сключен на 06 януари 2006г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г. и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

28. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г.

Внася: министърът на правосъдието

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

30. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Георги Минчев с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

31. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

32. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

33. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

34. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

35. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

36. Проект на Решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологическа недвижима културна ценност „Тракийско светилище" на връх Кел тепе, върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатор 76162.1.982 в село Фотиново, община Батак, област Пазарджик.

Внася: министърът на земеделието и храните

37. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2025 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

38. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

39. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

40. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

41. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

42. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ"" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

43. Проект на Решение за приемане на доклад за резултатите от участието на Република България в редовното формално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия" на Европейския съюз, проведено на 24 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

44. Проект на Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2026 година.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

45. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с Постановление на Министерски съвет № 140 от 1998 г.

Внася: министърът на културата

46. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.

Внася: министърът на културата

47. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на културата за 2025 г., и проект на Решение за увеличаване на капитала на „ФИЛМОВА СТУДИЯ ВРЕМЕ" ЕООД.

Внася: министърът на културата

48. Проект на Решение за одобряване на проект на Анекс към Споразумение от 21 май 2024 г. за възмездни консултантски услуги за изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление на данните и пространства от данни в България (проект номер Р181260), сключено между Министерството на електронното управление и Международната банка за възстановяване и развитие, одобрено с Решение № 334 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министърът на електронното управление

49. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на туризма

50. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 29 и одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по списък № 26 и списък № 27 и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма

51. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

52. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Внася: министърът на финансите