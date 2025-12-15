Деница Сачева призова Радев да участва в изборите (На живо)

Радев: Не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го моя политически проект

ГЕРБ няма да участват в разговори за нов кабинет в този парламент

Внасят удължителен бюджет

Започна срещата на ГЕРБ-СДС с президента Румен Радев. Представителите на първата политическа сила са поканени при президента за разговор за съставяне на ново правителство в 51-я парламент. На място е само зам.- шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева.

След като проведе срещи с всички парламентарни сили, Румен Радев трябва да пристъпи отново и към процедурата по връчване на мандатите.

"Чувате отвсякъде и гласове с надеждата да се проведат честни и прозрачни избори. Искаме да чуем вашето мнение дали е възможна нова конфигурация в този парламент, или сте се насочили към предсрочни избори", каза президентът Радев на Сачева.

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя добре знае кога е време за мъже, и кога- за жени. Мъдростта при него е по-важна от използването на сила. С присъствието си изпълнявам нашето конституционно задължение. Влизането в президентската институция в днешно време е като влизането в най-голямата политическа централа в страната. През последните години служебните кабинети са били 11, седем, от които-ваши. Ние бяхме водени от нашето разбиране, че тази серия от избори трябва да спре, затова седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като БСП", каза Сачева.

Желанието на ГЕРБ било да се спре спиралата на избори. Смисълът на правителството пък довело до членството в Шенген, 8 млрд. допълнителни приходи, падна мониторинга на ПАСЕ и има 4 млрд. в бюджета по ПВУ.

"В политиката очевидно шоуто и маркетинга са на особена почит през последните години. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да съгласуваме бюджета, одобрен от синдикати и работодатели. За съжаление обаче, лидерите, които се опитаха да яхнат протеста и го превърнаха в концерт, а и вие, призовахте да има избори. Ние отчитаме нашите грешки, особено по първоначалния вариант на бюджета, но останахме с впечатление, че дори вие самия призовахте да има избори, вместо да управлява правителството", обърна се Сачева към Радев.

Тя заяви, че в следващите часове ще бъде внесен удължителен бюджет, а от ГЕРБ ще се погрижат той да бъде разгледан в пленарна зала.

"Всички ни призоваваха за удължителен бюджет. Ние няма да участваме в съставянето на друг кабинет в този парламент. Опозицията не успяха да съберат 5 политически партии и 121 гласа, за да свалят правителството. То само подаде оставка, носеше с чест отговорността дотук. Направихме съответните компромиси, но оттук нататък отговорността е в друг", заяви тя.

Сачева призова Радев да насрочи дата за предсрочни избори и лично да се включи в тях.

"Не съм изгарял от желание да сформирам служебни правителства. Успехът винаги има много бащи, това са постижения не на едно правителство, а постигнати с лишения на българите през много години. За бюджета никога не съм казвал, че трябва да има такъв с удължителен закон. Съгласно конституцията правителството трябва да изпълнява задълженията си в пълен обем", коментира Радев.

"Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се внушава. Не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го и дали котката е жива или умряла. Предлагам ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", каза президентът.

"Да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато няма котка, е трудна задача. Но ние от ГЕРБ не поставяме под въпрос демокрацията. Още, когато излязохте и направихте вашата реч при първия ви мандат, предизвикателствата между парламента и президента не спират. Не мисля, че хората казват, че трябват още юмруци, шамари и разделение, а че трябва да работим заедно. През последните години не дават на нито една партия пълно мнозинство, показва, че политиците трябва да се научим да работим в сътрудничество", каза още Сачева.

Тя увери, че ще се погрижат да има плавен преход при смяната на валутата от 1 януари.

"Разделението не идва от тази страна, идва от партиите, от модела на управление, който на практика не работи за хората. Това се видя през годините. Работи за интересите на ограничен брой личности, които всеки ден декларират, че работят за хората. Тук катастрофира това управление", отвърна Радев.

Той обясни, че референдумът му не бил срещу еврото, а за проверка на готовността на хората за приемането на валутата. Искането му било обвързано със завишаването на цените, като за пример даде Хърватия.

Президентът завъртя рулетката в петък, когато дойде официалното съобщение от прессекретариата му, че още в понеделник започват консултации с двете най-големи парламентарни групи: ГЕРБ от 10:00 ч. и "Продължаваме промяната- Демократична България" от 11:30 ч.

Тепърва предстои да стане ясно кога ще са срещите с представителите на "Възраждане", БСП, ИТН, АПС, МЕЧ и "Величие", както и дали този път Радев ще покани на "Дондуков 2" и ДПС-Ново начало. При консултациите след изборите през октомври миналата година, партията на Делян Пеевски не бе поканена на разговор в президентството. Тогава държавният глава заяви, че разговорите с "парламентарна група, която настоява за избори, са безпредметни".

При предходните консултации, които се състояха в началото на декември миналата година, от ГЕРБ-СДС заявиха готовност да сформират правителство, а лидерът им Бойко Борисов скоростно поиска да им бъде връчен мандата. От ПП-ДБ пък поискаха поне едноседмичен срок от президента, за да проведат разговори с партията на Борисов.

След оставката на кабинета "Желязков" и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ заявиха, че няма да правят опити за сформиране на ново правителство в този парламент.