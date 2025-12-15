Иван Петков от БСП: Ръководството на партията ни загуби доверието към него

Участието на БСП във властта – в коалиция с ГЕРБ, „Има такъв народ" (ИТН), с подкрепата на „ДПС – Ново начало", беше грешка. Това обяви депутатът от БСП Иван Петков в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Петков подкрепи вота на недоверие срещу правителството, който беше гласуван оставката му. Социалистът уточни, че решението му е било продиктувано от разговори с партийни членове и структури, включително в Пловдив.

По думите му още на пленума на БСП на 26 октомври е настоявал партията да напусне коалицията, предупреждавайки, че връзките с Делян Пеевски ще доведат до сериозни обществени протести – прогноза, която според него се е потвърдила с демонстрациите на 1 декември.

Според Петков Пеевски има силно влияние върху ръководството на БСП и върху решенията, вземани в парламента. Като пример той посочи внезапното включване на точки в дневния ред на Народното събрание, свързани с регулатори и служби, които по думите му са се появявали след публични изказвания на лидера на „ДПС – Ново начало".

„Не може във вторник да гледаме програмата за седмицата, а в сряда да се появяват нови точки, които обслужват конкретни интереси", каза Петков. Той допълни, че по някои от тези предложения е гласувал „против", заедно с други свои колеги.

Депутатът посочи конкретни имена от партийното ръководство, сред които - на председателя Атанас Зафиров, председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев и Кирил Добрев, с които е имал остри спорове относно посоката на развитие на партията.

Петков обясни, че ръководството на БСП е загубило доверие, като се позова и на социологически данни, според които одобрението към партийния лидер е по-ниско дори от това към Делян Пеевски. По думите му вече има позиции срещу Зафиров и ръководството от местни структури, включително в Пловдив и от Младежкото обединение на БСП.

Петков припомни, че още от началото е бил против участието на БСП в управление с ГЕРБ и Бойко Борисов. Според него това е било в разрез с решенията на партията, включително с поетия ангажимент за „санитарен кордон" около Делян Пеевски.

„Не може в кампанията да говорим срещу Борисов и Пеевски, а след изборите да влизаме в кабинет с ГЕРБ", заяви той.

Иван Петков призовава за свикване на конгрес на БСП, който да доведе до смяна на председателя и ръководството, както и до сериозна промяна в политическата линия на партията. Той подчерта, че БСП е „сблъсък на идеи и крила", включително с различни геополитически виждания, и че дебатът за бъдещето ѝ тепърва предстои.

„Ако продължим да мълчим, партията ще продължи да губи доверие", заключи Петков.