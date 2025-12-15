ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три издирвани от Нидерландия камиона откриха за ден във Великотърновско

Три издирвани от Нидерландия камиона откриха за ден във Великотърновско

Дима Максимова

Три издирвани автомобила установиха служители на Пътна полиция и РУ - Стражица. В петък във Велико Търново е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 22-годишен от с. Водолей. В хода на проверката е установено, че превозното средство е обявено за международно издирване от Нидерландия.

Същия ден, при подаване на документи за издаване на транзитни номера, е извършена проверка на друг товарен автомобил. Установено е, че той също е обявен за международно издирване от Нидерландия.

Третият издирван от същата европейска държава автомобил е бил засечен в Стражица. Автомобилите са иззети. Уведомени са компетентните служби.

