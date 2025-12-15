Три издирвани от Нидерландия камиона откриха за ден във Великотърновско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три издирвани автомобила установиха служители на Пътна полиция и РУ - Стражица. В петък във Велико Търново е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 22-годишен от с. Водолей. В хода на проверката е установено, че превозното средство е обявено за международно издирване от Нидерландия.

Същия ден, при подаване на документи за издаване на транзитни номера, е извършена проверка на друг товарен автомобил. Установено е, че той също е обявен за международно издирване от Нидерландия.

Третият издирван от същата европейска държава автомобил е бил засечен в Стражица. Автомобилите са иззети. Уведомени са компетентните служби.