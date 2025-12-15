46-годишен от Перник издъхна зад волана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

46-годишен мъж е починал, докато е управлявал лек автомобил в Перник. Инцидентът е станал на 13 декември около 10:30 ч. на ул. „Освобождение", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Лекият автомобил „Опел", управляван от 46-годишен жител на града и движещ се от кв. „Тева", се е ударил в паркирана кола малко преди кръстовището с ул. „Юрий Гагарин".

На мястото са пристигнали полицейски служители и екип на Спешна помощ, които са установили смъртта на водача.

Тялото на мъжа е транспортирано в Съдебна медицина за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство, като причините за инцидента се изясняват.