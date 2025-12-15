ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синдикат "Образование" е против на намаляването на езиковите паралелки

От синдикат „Образование" обявиха резултати от национално проучване сред учители, експерти и заинтересовани относно актуалните промени в образователната политика на МОН за езиковото обучение в училище СНИМКА: МОН

От синдикат „Образование" обявиха резултати от национално проучване сред учители, експерти и заинтересовани относно актуалните промени в образователната политика на МОН за езиковото обучение в училище.

В изследването са участвали 3166 респонденти. То е проведено през последната седмица.

"84,7% от запитаните смятат, че отнемането на приоритета на езиковото обучение не е правилно решение в пренареждането на образователните политики, а 10,1% са съгласни с намаляване на езиковото обучение", посочват от синдиката.

 На въпрос "Подкрепяте ли заповедта на МОН за увеличаване на процента на професионалните паралелки (около и над 50% от общия брой от предстоящия държавен план-прием) за учебната 2026/2027 година?", 55,6% не са съгласни това да се случи, а  съгласните са 33,3% .

На въпрос дали подкрепят заповедта на МОН за редуциране на паралелките в гимназиален етап с профил „Чужди езици", предвид въведеното изискване за осигуряване на учители по 3 предмета на чужд език в 9. и 10. клас?, 76,6% от респондентите са отговорили, че не одобряват тази нова рестрикция.

Н въпроса дали подкрепят задължителното изискване на МОН за обвързване на откриването на профилирана паралелка в гимназиалния етап с разширено изучаване на чужд език с изискването средните резултати от НВО за последните три години в 10. клас да са над националните, 80,8% отговарят че това е грешка, а 17% смятат, че тази обвързаност трябва да бъде с резултатите от ДЗИ.

На въпрос "Смятате ли, че всяко училище трябва да предлага поне една непрофилирана и непрофесионална паралелка?", 52% смятат, че не трябва да има паралелка без професионална насоченост, но 30% са убедени, че всяко училище трябва да има такава.

От синдикат „Образование" предлагат  МОН да възложи на Института по образование, с ръководител проф. Галин Цоков, да направи оценка на въздействието на тази ключова промяна в тази образователна политиката и тогава да потърси национален консенсус по този въпрос от учители и родители.

Синдикат „Образование" забранява на българските политически партии да употребяват словосъчетанието „Приоритет Образование" с цел политически популизъм, завършва съобщението.

