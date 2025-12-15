Кметовете на Стара Загора и Сливен притеснени от липсата на държавен бюджет

Без него стотици общински проекти остават под въпрос

"Кога ще бъде приет държавен бюджет? Защото без държавен бюджет не може да се приемат и общинските бюджети. Тоест никаква инвестиционна програма не може да стартира". Този въпрос задава кметът на Стара Загора Живко Тодоров в интервю пред местна телевизия.

"До изборите трябва народните представители да дадат яснота какво ще се случва с плащанията на държавата към общините по държавната програма – стотици, а може би хиляди обекти в страната стоят замразени, без финансиране. Градовете не могат да стоят разкопани", казва още Тодоров.

"На изборите ще се решат политическите противоборства, но преди това трябва да се даде отговор на тези въпроси, защото потърпевши ще бъдат всички български граждани, както и кметовете от всяка политическа формация", заключава кметът на Стара Загора.

Изпълнението на общински проекти може да се забави поради липса на приет държавен бюджет за 2026 година, притеснява се и кметът на Сливен Стефан Радев.

"Общинският бюджет е функция от националния. Неговото закъснение означава закъснение с изпълнението на капиталовата програма за следващата година, както беше и през сегашната 2025 г. Отделно държавният бюджет осигурява плащане за много общински проекти, включително и тези, които се изпълняват в момента", отчита кметът. За пример той дава редица проекти, сред които за обновяване на осветлението по основните булеварди в града, за бившия военен стадион, за физкултурните салони в гимназиите "Добри Чинтулов" и "Захарий Стоянов". За изпълнението на тези проекти е договорено финансиране от държавния бюджет.

"За тях не сме получили все още никакви средства, с изключение на една сума за физкултурните салони. За другите обекти, които изброих, не сме получили финансиране, респективно, не сме платили и на изпълнителите. Рискът да има затруднения по тази линия е свързан с въпроса каква ще бъде съдбата на бюджета за следващата година", обобщава Стефан Радев пред журналисти.