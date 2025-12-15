250 лв. глоба за пиян хулиган, ругал полицаи след катастрофа във Велико Търново

Глоба в размер на 250 лв. е наложил Районен съд – Велико Търново на 38-годишен от Горна Оряховица за хулиганство. В събота следобед в централната част на областния град служители на Пътна полиция във връзка със сигнал за пътно произшествие са предприели проверка на 38-годишния мъж, който бил във видимо нетрезво състояние. Той влязъл в пререкания с униформените.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. И му е бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, съобщиха от полицията.