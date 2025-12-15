Министерството на културата отговори на артистите: Няма опити за отстраняване на директора на Народния театър

"Екипът на Министерството на културата с недоумение се запозна с появилите се в публичното пространство твърдения и спекулации, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството на Народен театър „Иван Вазов".

Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината." Това е официалният отговор на Министерството на културата към актьорите от Народния театър, които в неделя следобед се обединиха в позиция срещу "безпринципните действия на Министерството", както пише в нея. "24 часа" оповести, че причината за позицията на артистите е подозрението им, че се подготвя дисциплинарно уволнение на директора на Народния театър Васил Василев. Затова и изпратихме писмено въпроси до Министерството на културата какви проверки се извършват в Народния театър.

Ето какво отговориха още от министерството в становището си:

"Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия.

Екипът на Министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда."

Междувременно се оказа, че предстои да бъдат приключени конкурси за директори на Пловдивската опера, на Националната опера и на Театрално-продуцентския център във Варна, въпреки че министър Мариан Бачев е в оставка. Как тези конкурси могат да бъдат завършени? Според Министерството на културата: "по отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство.

Министерството на културата ще продължи да работи открито и отговорно, в диалог с културната общност и с уважение към автономията и ролята на националните културни институти."