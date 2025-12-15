24-годишен ограби чужденка посред бял ден в Полски Тръмбеш

За броени часове служители на полицейското управление в Полски Тръмбеш задържаха 24-годишен за грабеж. Сигнал за случая е получен в събота около 11,30 ч. По първоначална информация в центъра на града непознат, използвайки сила, взел мобилния телефон на възрастна жена и побягнал. След намесата на полицията е установено, че жената е чужда гражданка, постоянно пребиваваща в страната ни.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 24-годишен от с. Обединение, известен на полицията и осъждан. Телефотън е намерен и е иззет като веществено доказателство, съобщиха от полицията. Образувано е досъдебно производство.

След доклад на материалите в прокуратурата извършителят е привлечен, в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.