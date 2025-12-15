На ученици в пазарджишко училище раздаваха евро, за да покажат как изглеждат фалшивите пари

В Професионалната гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна" се проведе необичайно и интерактивно обучение за ученици от 8. до 12. клас. Тема беше как да се разпознават фалшиви евро банкноти и монети — актуална и полезна информация във време, когато страната ни се готви да приеме единната европейска валута. Събитието беше поредната дейност по програмата за училища посланици на Европейския парламент, в която пазарджишката гимназия участва активно от тази учебна година.

Организаторите раздадоха на всеки участник „евро" на хартиен носител, което веднага привлече вниманието. Учебните банкноти бяха отпечатани в големи размери и на обикновена хартия, но въпреки това псевдобанкнотите предизвикаха изключително любопитство. Както и леко комични въпроси. Щом един осмокласник попита на висок глас „Ще мога ли с тези да излъжа магазинерката?", залата избухна в смях.

След раздаването на учебните „евро" бе прожектиран филмът „Как да познаеш фалшивото ЕВРО? 10 проверки, които всеки българин трябва да знае!", създаден от The Rec Hive. Лентата представи на учениците практически методи за проверка на автентичността на банкнотите и монетите, сред които класическото правило „Пипни, погледни, наклони". Според данните, показани във филма, истинските банкноти имат характерен релеф, воден знак и защитни нишки, които лесно се откриват при правилен поглед под светлина, а холограмите и оптичните елементи променят образите си при накланяне на банкнотата – всичко това прави фалшивите пари по-трудни за разпознаване и безопасно предупреждава гражданите как да ги откриват. Не по-малко важно е и да бъдем предпазливи: да не приемаме предложения за обмяна на пари на улицата, а да търсим за целта банките, за да не станем жертва на измами – гласи съвет в края на филма.

След филма учениците разгледаха табло с любопитни факти за еврото. Сред изложените информации бе, че еврото е въведено първоначално само като електронна валута на 1 януари 1999 г. и едва през 2002 г. се появява като физически банкноти и монети в 12 страни от Европейския съюз, които превръщат валутата в ежедневно средство за плащане за над 300 милиона граждани. Освен това еврото е втората най-търгувана резервна валута в света след щатския долар, а неговите банкноти носят изображения на архитектурни стилове от различни европейски епохи. На таблото беше посочено и че с приемането на България в еврозоната върху евробанкнотите вече ще фигурира и кирилицата, което подчертава важната роля на нашата страна в общата европейска икономика.

Младите хора научиха как се правят базови проверки върху истински образци: усещане за релеф, наблюдение на водни знаци и специални нишки, както и проверка на холограмни елементи, които променят цветовете си при различни ъгли на светлина. Тези умения са точно част от онези практики, които специалистите съветват да се прилагат при ежедневно боравене с пари, за да се избегне приемането на фалшиви банкноти, които са напълно безстойностни и не подлежат на обмен. Подарък за участниците бяха цветно принтираните копия на банкноти, на които обаче ясно личат всички отличителни знаци, които трябва да търсим на истинските пари.