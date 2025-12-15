ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив

2892
Танкерът "Кайрос" СНИМКА: Орлин Цанев

В 9:45 часа днес танкерът "Кайрос" успешно тръгна към Бургаския залив.

Три влекача провлачват 80-хиляди тонния танкер. По-рано с помощта на риболовен кораб, натоварен с 5-тонен авариен морски генератор се възстанови успешно електрозахранването на танкера и хидравличната система сработи.

Лявата и дясната котва също бяха успешно освободени.

Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като два от тях дойдоха от Варна, а третият-от Бургас. Часове ще отнеме провлачването му до Бургаския залив.

Операцията ще приключи късно вечерта, съобщи БНТ

Танкерът „Кайрос" остана на котва край Ахтопол повече от седмица. За безопасното му изтегляне правителството отпусна 1,2 млн. лева, като средствата ще бъдат изискани от корабособственика.

Танкерът "Кайрос" СНИМКА: Орлин Цанев

