Правителството предлага удължителен бюджет

Специален закон, който да удължи действието на тазгодишния бюджет и догодина, за да не настане хаос с плащанията, ще приеме днес правителството в оставка. То се събра извънредно днес и ще гледа над 50 точки, които са предимно трансфери по програми и министерства.

Точката е последна и е "проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.". Причината е, че според чл. 87 от Закона за публичните финанси, когато няма гласуван бюджет до края на предходната година, до март на новата приходите се съобразяват с действащото законодателство, а разходите не трябва да превишават събраните приходи. Записът в този член се отнася само за държавния бюджет, но не и за двата малки бюджета- на НЗОК и на ДОО. Това бе направено и в края на миналата година от служебното правителство на Димитър Главчев.