Германия ще приема двама опозиционери от Беларус

Украински шофьор почина при катастрофа на магистрала "Струма"

Тони Маскръчка

Украински шофьор почина при катастрофа на автомагистрала "Струма" в неделя, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

Пътният инцидент е станал в близост до пътен възел „Дупница – Юг" на АМ „Струма". 59-годишен водач на лек автомобил „Тойота" е нарушил правилата за движение, като е навлязъл в ускорителната лента, ударил се е в мантинела и се е забил в канавка. Трупът е изваден от автомобила със съдействието на екип от РСПБЗН и е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Загиналият е украински гражданин. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

