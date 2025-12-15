ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)

Три влекача теглят танкера "Кайрос" Снимка: Орлин Цанев

Три влекача теглят танкера "Кайрос", който беше заседнал край Ахтопол. 

Операцията започна около 9:45 ч. в понеделник. Танкерът трябва да бъде откаран до Бургаския залив. 

"Кайрос" остана край Ахтопол повече от седмица. Трите влекача, които го теглят, пътуваха през почти цялата нощ. Два от тях са от Варна, а третият от Бургас. 

Провлачването му до Бургаския залив ще отнеме часове. Очаква се операцията да приключи късно вечерта. 

Съдът плава под флага на Бенин, с китайски собственик, но минава за танкер от руския сенчест флот и като такъв фигурира в списъка на санкционираните съдове. 

Тези кораби превозват нефт от Русия към индийски пристанища, но в момента на удара "Kaйрос" е бил празен. Пътувал към Новоросийск да пълни петрол, когато на 29 ноември в турски води бил поразен от дрон. Инцидентът станал на 53 мили северно от Босфора.

