Коледен концерт на Общинския младежки дом на 17 декември в Доходното здание

Общинският младежки дом в Русе организира традиционния си Коледен концерт на 17 декември 2025 г. от 18 часа в Голямата зала на Доходното здание. Публиката ще има възможност да се наслади на богата и разнообразна артистична програма, включваща танцови постановки, музикални и вокални изпълнения, както и театрални сцени, които ще пренесат присъстващите в магията на Коледа. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На сцената ще се представят мажоретният състав „Екстрийм", вокалното студио за поп и джаз „Икономов", танцовото студио „Импулс", клубът по ушу, театралното студио „Маска" и фолклорният танцов състав „Зора". Специален гост на вечерта ще бъде самият Дядо Коледа, който ще зарадва децата и техните семейства.

Празничната атмосфера ще започне още от 17 часа, когато във фоайето на Доходното здание гостите ще бъдат посрещнати от специално подреден коледен кът за снимки с Дядо Коледа и Снежанка.

Входът за събитието е 5 лева. Билети могат да бъдат закупени от касата на Доходното здание от днес до 17 декември, всеки ден от 9:30 до 18 часа.