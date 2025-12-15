ПП-ДБ поискаха от президента време, но правителство в това НС не искат (Видео)

От коалицията поискаха време от президента за приемане на удължителен бюджет, промени в Изборния кодекс и сваляне на охраната на лидера на ДПС-НН

Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Ако някой ден се стигне до това, ще ви уведомя, заяви Радев

Започна срещата на "Продължаваме промяната"- "Демократична България" с президента Румен Радев. В президентството от ПП-ДБ дойдоха лидерите на партиите от коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Николай Денков. Срещата им продължи около 15 минути, след което започнаха разговор на закрито.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския си модел и лидери, неприемливи за гражданите. Управлението трябва да работи пълноценно и отговорно до поемането на властта от служебното правителство. Призовавам ви да споделите как виждате важния въпрос с бюджет 2026, как ще влезем в Новата година? Виждате ли възможност за нова управленска конфигурация в това Народно събрание, или отиваме на предсрочни избори? Имате ли виждания кога да бъдат тези избори и ще иниицирате ли промени в Изборния кодекс, за да имаме повече прозрачност и честност при тях", обърна се президентът към ПП-ДБ.

"Що се отнася до бюджета, правителството трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да се гарантира сигурността на гражданите и бизнеса, че няма да има проблеми. Той трябва да подсигури плащанията за актуализирания размер на минималната работна заплата. В този закон се уреждат всички плащания, за да няма намаляване на доходите на хората. Надяваме се в рамките на тази седмица този закон да бъде внесен, а ние имаме готовност да работим и между Коледа и Нова година", заяви Асен Василев.

Той бе категоричен, че ново управление в този парламент е нежелателно и няма да работят за това.

"Свалянето на това правителство е само първата стъпка от премахването на модела на Борисов и Пеевски", каза още лидерът на ПП.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Той призова президента да се даде време на този парламент за тези 2 цели: приемането на удължителния бюджет и промените в Изборния кодекс.

Държавният глава заяви категорична подкрепа за 100% машинно гласуване с преброяване на бюлетините.

"Ще ви помоля да споделите пред медиите какво сте имали предвид, когато казахте "направихме ала-бала през президента", ако искате да има доверие в изборите и повече във вашата партия", каза Радев.

Асен Василев обясни, че ставало дума за подкрепа от президента към тяхната партия тогава.

"Делян Пеевски, заедно с Борисов олицетворява този модел. Имаме важни задачи в този парламент: веднага снемане на охраната на Пеевски от НСО. Трябва да се сложи край, затова сме свикали извънредна комисия, за да видим кой има воля за това. Стотици хиляди го поискаха, и ако искаме да покажем, че сме политици с кураж, трябва да свършим тази работа. Трябва да бъде изкаран и от кабинета на Тодор Живков този човек. 30 години по-късно България се връща към едни времена, от които бягахме", заяви Ивайло Мирчев.

"Този въпрос многократно е задаван и към мен. Единствените ми правомощия към НСО е да назначавам началника на службата и да го привеждам във военно звание. От тримата членове на тази комисия, ДАНС, МВР и НСО, ако един има сигнал за застрашеност, наистина се обсъжда там за охраната. Доколко реално работи тази комисия, парламентът трябва да извърши контрол. Аз също съм "за" да не се злоупотребява с органите за охрана. Това не е и добре, когато толкова различни органи пазят едно лице, в това отношение ви подкрепям", отвърна Радев.

Ген. Атанас Атанасов запита президента дали има намерение да се включи към изборите, защото относно изборите той имал определени ангажименти. Освен това гражданите задавали често този въпрос

"Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в предизборна кампания. Ако някой ден се стигне до такъв момент, съм казал, че ще ви уведомя. Към момента този въпрос се дискутира извън тази институция. Където и да се появя, гражданите ме питат. Аз съм в качеството си на президент", заяви Радев.

След това държавният глава и депутатите от ПП-ДБ влязоха на закрит разговор.

Президентът завъртя рулетката в петък, когато дойде официалното съобщение от прессекретариата му, че още в понеделник започват консултации с двете най-големи парламентарни групи: ГЕРБ от 10:00 ч. и "Продължаваме промяната- Демократична България" от 11:30 ч.

На срещата на Радев с ГЕРБ дойде само Деница Сачева. Тя призова президента да насрочи дата за предсрочни избори и лично да се включи в тях. Сачева заяви, че няма да правят опити за ново правителство в този парламент, няма да гласуват и втория вариант на бюджет 2026. До края на деня ще бъде внесен удължителен бюджет, каза тя.

Тепърва предстои да стане ясно кога ще са срещите с представителите на "Възраждане", БСП, ИТН, АПС, МЕЧ и "Величие", както и дали този път Радев ще покани на "Дондуков 2" и ДПС-Ново начало. При консултациите след изборите през октомври миналата година, партията на Делян Пеевски не бе поканена на разговор в президентството. Тогава държавният глава заяви, че разговорите с "парламентарна група, която настоява за избори, са безпредметни".

При предходните консултации, които се състояха в началото на декември миналата година, от ГЕРБ-СДС заявиха готовност да сформират правителство, а лидерът им Бойко Борисов скоростно поиска да им бъде връчен мандата. От ПП-ДБ пък поискаха поне едноседмичен срок от президента, за да проведат разговори с партията на Борисов.

След оставката на кабинета "Желязков" и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ заявиха, че няма да правят опити за сформиране на ново правителство в този парламент.