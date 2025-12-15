Жандармеристът, извадил жена от паднала в реката кола, е полицай на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жандармерист, извадил жена от паднала в реката кола, е полицай на годината. Призовото отличие младши инспектор Кристин Иванов старши полицай в сектор „Патрулно постова дейност и масови мероприятия" от Зонално жандармерийско управление - Монтана към дирекция „Жандармерия" на Главна дирекция, получи от вътрешния министър Даниел Митов.

Граждани подали сигнал, че автомобил е паднал в реката. На място екипът на жандармерията открил колата частично потопена, с жена, която не успявала да излезе.

Без да губи време, мл. инспектор Иванов влязъл през задната врата, достигнал до пострадалата и успял да я изведе навън, държейки главата ѝ над водата до пристигането на спасителния екип.

Колективната награда отиде в отдел "Наркотици" на ГДБОП. По време на акции през изминаващата година те са иззели близо 450 кг кокаин, близо 3 тона марихуана, повече от 27 кг синтетичен канабиноид; 250 000 таблетки, съдържащи псевдоефедрин и голямо количество амфетамин, 50 килограма прекурсори.