Почина един от големите художници на Варна

Отиде си Владимир Иванов, един от най-изявените творци на Варна и България. Признат

авторитет в българското съвременно изкуство, изключителен ерудит, знакова фигура в интелектуалния елит на Варна, ангажиран участник в артистичните събития в Градската художествена галерия на Варна.

Неговото изкуство се отличаваше със забележителна концептуална сила.

Почитател на френската култура, преминал през "Вулкан" и през

нидерландската творческа сцена, един от създателите на варненския клуб

"Вар(т)на", професор в Свободния университет в града, той имаше

въздействащо присъствие, белязано от аурата на истински ментор на

младите художници.

Познавач от висока класа, Владо Иванов до последните си дни беше отдаден на мисията да посвещава последователи в знанието за съвременното

визуално изкуство, да търси пресечните точки между културите на Изтока и Запада, да приобщава към ценностите на демократичната мисъл, да

предизвиква към откриване на естетически предизвикателства, съобщават от пресцентъра на галерията.

Владимир Иванов е роден през 1946 г. във Варна. Работил е като художествен редактор в книгоиздателство „Георги Бакалов"- Варна.

От 1990 до 1994 г. живее и работи в Нидерландия. От 1995 г. е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър". През 1998 г. става

доцент, а в 2004 г. професор по изобразително изкуство и изкуствознание.

Изнасял е лекции в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Нов български университет, Художествената академия в град Бреда, Нидерландия, Кралската художествена академия в Антверпен, Белгия.

Има над 30 самостоятелни изложби и многобройни участия в групови изложби в България и извън нея.