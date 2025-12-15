ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново автономно такси от Volkswagen

62-годишен шофьор загина на място при катастрофа край Петрич

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

62-годишен шофьор загина на място при катастрофа край Петрич. Тежкият пътен инцидент е станал в участъка между с. Първомай и с. Беласица, съобщиха от полицията. Товарен автомобил „Фиат Добло Карго" с 62-годишен водач от с. Беласица, внезапно е завил на ляво за включване в крайпътна отбивка и земен път, при което в него се удря, движещ се зад него и предприемащ изпреварване, лек автомобил „Ауди" с 44-годишен водач от гр. Петрич.

Загинал е водачът на товарния автомобил „Фиат", а 57-годишна пътничка в него от с. Беласица е пострадала с комоцио. Водачът на лекия автомобил „Ауди" е с болки в раменната става и гръдната област.

