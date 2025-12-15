Млад шофьор преобърна кола в реката край Мадан, 16-годишен пътник е с рани по главата

20-годишен шофьор е катастрофирал, след като автомобилът му е излязъл от пътя и се е преобърнал в речното корито по трасето от Мадан към кв. Шаренска. При инцидента е пострадал 16-годишен пътник.

След преглед във ФСМП – Мадан младежът е транспортиран и настанен за лечение и наблюдение в МБАЛ – Смолян. Той е с травма в областта на главата, но без опасност за живота.

По данни на полицията катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост. Автомобилът „Фолксваген Бора", управляван от водача от с. Равни ниви, е загубил контрол, поднесъл е, напуснал е пътното платно и се е преобърнал в реката.