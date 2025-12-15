ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново автономно такси от Volkswagen

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21913671 www.24chasa.bg

Млад шофьор преобърна кола в реката край Мадан, 16-годишен пътник е с рани по главата

Валентин Хаджиев

[email protected]

1340
16-годишният пътник е откаран с рани по главата в болница. Снимка: Снимка: Архив

20-годишен шофьор е катастрофирал, след като автомобилът му е излязъл от пътя и се е преобърнал в речното корито по трасето от Мадан към кв. Шаренска. При инцидента е пострадал 16-годишен пътник.

След преглед във ФСМП – Мадан младежът е транспортиран и настанен за лечение и наблюдение в МБАЛ – Смолян. Той е с травма в областта на главата, но без опасност за живота.

По данни на полицията катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост. Автомобилът „Фолксваген Бора", управляван от водача от с. Равни ниви, е загубил контрол, поднесъл е, напуснал е пътното платно и се е преобърнал в реката.

16-годишният пътник е откаран с рани по главата в болница.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)