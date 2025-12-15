ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: Удължителният бюджет гарантира социалните разходи

Росен Желязков СНИМКА: МС

„Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи." Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Той обясни, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет. По думите му, законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания", каза Желязков. И обясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

