ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново автономно такси от Volkswagen

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21913949 www.24chasa.bg

От 15 декември започва онлайн продажбата на билети за концерта на цигуларя Ара Маликян

696
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Онлайн продажбата на билети за едно от най-очакваните музикални събития през 2026 г. – концертът на световноизвестния цигулар Ара Маликян, започва от днес в платформата Entase. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието ще се проведе на 27 март в „Арена Русе" като част от 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни", организиран от Община Русе.

Изключително атрактивният музикант ще изпълни програмата си "Intruso" – спектакъл, който съчетава виртуозност, емоция и неповторима сценична енергия, и включва както класически, така и авторски композиции. Уникалният стил на Маликян и този път ще обедини традиционни мелодии от различни култури и класически произведения, изпълнени с типичните за музиканта страст, артистизъм и перфекционизъм. Неговите концерти по света се превръщат в истински културни събития и привличат публика от всички възрасти.

Организаторите приканват меломаните да изберат своите места навреме, като билетите са и отлична възможност за подарък в навечерието на Рождественските и новогодишни празници.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)