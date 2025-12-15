ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха камионите и през ГКПП Кулата – Промахон

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21914172 www.24chasa.bg

Електрохолд, Евроинс и Dongfeng допринасят за празничното настроение в столицата advertorial icon

1256

Коледен трамвай по линия 15 и светлинни инсталации на Моста на влюбените зареждат с настроение жителите и гостите на града

Една от водещите електроенергийни групи в България - Електрохолд, и един от големите български застрахователи - Евроинс, съвместно с Чайна Мотор Къмпани- вносител и дилър на Dongfeng, най-продаваната китайска марка автомобили в България, допринасят за празничния дух в навечерието на коледните и новогодишните празници. Трите компании поставиха атрактивна коледна украса на емблематичния за столицата Мост на влюбените при НДК. По линия 15 в София се движи празничен трамвай. Мотрисата с логото на ENERGOTO обслужва маршрута между метростанция „Витоша“ и ж.к. „Бъкстон“. 

Освен в София, енергийни съоръжения на Електрохолд в различни градове на Западна България отново са украсени с коледни светлини, превръщайки се в ярки акценти, които засилват празничната атмосфера. Включването на Електрохолд, Евроинс и Dongfeng в коледната украса е израз на дългосрочната ангажираност на компаниите за подобряване на градската среда и допринася за доброто настроение на гражданите и гостите на населените места в навечерието на коледните и новогодишни празници.

 

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)