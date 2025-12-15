В 35-минутна закрита среща ПП-ДБ не питали Радев кога ще дава мандатите

Около 35 минути продължи закритата среща между президента Румен Радев и ПП-ДБ при днешната процедура по консултации преди връчването на мандатите за формиране на ново правителство в 51-я парламент. След това пред медиите те обаче бяха съвсем обрани, не издадоха нищо от разговора им и дори не са го питали кога ще връчва мандатите, въпреки че те самите са наред.

"Не сме обсъждали тази тема. Трябва да приключат консултациите преди да бъде връчен първия мандат", отговори лидерът на "Промяната" Асен Василев дали връчването на мандатите ще бъде преди Нова година или през 2026 г. Правителството на Росен Желязков беше съставено с първия мандат на ГЕРБ, вторият ще е за ПП-ДБ като втора политическа сила на последните избори, а третият ще отиде при формация по преценка на президента. Третата парламентарна група е на "Възраждане", но досега не им в връчвал мандат. Преди празната папка е връчвал на БСП и ИТН, които сега управляваха с ГЕРБ.

"Датата ще бъде определена от президента, това е изцяло в неговите правомощия", отговори Василев уточнили ли са с президента възможната дата за новите избори. Той дори не каза какви са предпочитанията на коалицията.

Лидерът на ПП обясни, че са обсъдили закона за удължителния бюджет. По-рано днес той беше разгледан на заседанието на Министерския съвет. ПП-ДБ очакват той да бъде внесен в парламента още тази седмица и да бъде приет преди Новата година. "Минималната работна заплата се увеличава, тъй като това е по закон и постановлението на Министерския съвет е прието преди повече от месец. Увеличението на пенсиите не е под риск, тъй като се случва на 1 юли и има достатъчно време да бъде уредено в закона за бюджет, когато бъде приет от новото правителство", обясни Василев.

Коалицията си е поставила три задачи до края на 51-ия парламент. Сваляне на охраната от НСО на Делян Пеевски, да му бъде отнет кабинет 222А в парламента и промени в Изборния кодекс за връщане на 100% машинно гласуване. Въпросът с кабинета на Пеевски ще бъде поставен на председателския съвет в парламента в сряда. През уикенда съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев дори обясни, че ще наемат хамалска фирма, която да изнесе нещата на Пеевски от кабинета. Кой коя стая ще вземе се решава от председателя на Народното събрание.

В парламента за срещата с Радев от ПП-ДБ се явиха Асен Василев, Николай Денков, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Кристина Петкова и Атанас Атанасов. Поискаха от него така да насрочи процедурите по консултации, връчване на мандати, назначаване на служебен кабинет и насрочване на избори, че парламентът да има достатъчно време да приеме промени в закона за НСО, така че службата да не пази повече редови депутати, а само председателя, да изменят изборния закон и да бъде прието удължаването на бюджета. От ГЕРБ пък демонстративно дойде само Деница Сачева.