Съседи се биха в Арман махала в Пловдив, единият е в болница

Тримата нападатели, вече осъждани, са задържани

Мъж е в болница след междусъседско сбиване в пловдивската Арман махала снощи, съобщават от полицията. Около 21 ч. дежурен патрул бил насочен към ул. „Велю Войвода", където по предварителни данни възникнала физическа саморазправа между няколко мъже. В резултат на получените удари пострадал единият от участниците, който е настанен в болница без опасност за живота. Тримата му нападатели, които са с криминалистични регистрации и присъди, са задържани като заподозрени за причинена телесна повреда. Документирането на образуваното досъдебно производство продължава.

