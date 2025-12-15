Напили се като кирки и се качили зад волана - взеха им колите, сред тях има и жена

Отведени са в арестите на Асеновград и Раковски

Трима мъже и жена са заловени пияни да шофират, след като изпили солидно количество алкохол, съобщи полицията. Случаите са от Садово, Чалъкови, Асеновград и Пловдив, уточниха от полицията.

В събота в арестите на Асеновград и Раковски пренощували водачи на 42 и 44 години. По-младият бил засечен край Садово да управлява лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 2,6 промила, а в село Чалъкови другият бил засечен с товарен автомобил „Рено" с повече от 2 промила. Подобна стойност дрегерът отчел и при 39-годишен мъж, чийто лек автомобил бил спрян за полицейска в неделя преди обед на бул. „Цариградско шосе" в Пловдив.

В ранните часове на деня в Асеновград пък била хваната 25-годишна шофьорка под въздействие на над 1,8 промила. Срещу всички извършители са започнати бързи производства, на трима от тях са били иззети личните моторни превозни средства.