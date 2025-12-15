Домашно куче нахапа 5-годишно в село Чибаовци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5-годишно дете е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци. Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември.

На място веднага били изпратени полицейски служители. 5-годишното момиче транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.