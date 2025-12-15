ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русенци ще посрещнат 2026 с Владо Михайлов и група...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21914824 www.24chasa.bg

Домашно куче нахапа 5-годишно в село Чибаовци

1468
По случая е образувано досъдебно производство СНИМКА: Pixabay

5-годишно дете е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци. Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември.

На място веднага били изпратени полицейски служители. 5-годишното момиче транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)