Царевец и Музеят ала мадам Тюсо във Велико Търново посрещат посетители на 1 януари

Два музейни обекта във Велико Търново - крепостта Царевец и Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов", популярен като Музеят на силиконовите фигури ще бъдат отворени за туристи в първия ден на еврото и новата 2026-та година.

Архитектурно-музейният резерват „Царевец", по традиция, от 2009 г. работи 365 дни в годината без прекъсване. На 31 декември крепостта ще приема посетители от 9,00 до 12,00 ч., а на 1 януари от 12,00 до 16,00 ч. Първият посетител за новата година ще бъде официално посрещнат от директора на Регионален исторически музей д-р Иван Църов.

От 12,00 ч. на 1 януари 2026 г. туристите, избрали старата столица за новогодишните празници, ще могат да разгледат и Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов". Музейният обект ще може да се посети до 16,00 ч. Той ще приема туристи и на 24, 25, 29 и 30 декември т.г., както и на 2 и 3 януари 2026 г. Посетителският център няма да работи на 26, 27, 28 и 31 декември и на 4 и 5 януари.

Църква „Св. 40 мъченици" ще може да се посети на 24, 25, 29 и 30 декември 2025 г, а в дните 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и 1- 4 януари 2026 г. няма да работи.

Църква „Рождество Христово" в с Арбанаси ще работи на 24, 25, 29 и 30 декември 2025 г. и на 2 и 3 януари 2026 г. Не работи на 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и на 1, 4 и 5 януари 2026 г.. На храмовия празник – 25 декември ще се приемат безплатно посетители от 10,00 до 15,30 ч., без да се допуска паленето на свещи, с изключение на интериорните свещници.

Музей „Констанцалиева къща", с. Арбанаси ще работи на 29 и 30 декември 2025 г. и на 2 и 3 януари 2026 г. Посетители няма да се приемат на 24, 25, 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и на 1 , 4 и 5 януари 2026 г.

Археологически музей, музеите „Възраждане и Учредително събрание", „Затвор" и „Сарафкина къща" няма да приемат посетители от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, заради извършвана годишна профилактика.