Майката на убития в Пловдив Недялко за проточилото се дело: Гавра с паметта на сина ми!

Никола Михайлов

Майката на загиналия моторист нарече гавра проточилото се години дело.

 Очакваме ефективна присъда и най-сетне душата на моя син да намери покой горе някъде в безкрая, каза Лиляна Бакалска

Това е гавра с паметта на сина ми и на цялото семейство. Тази гавра със семействата на пострадалите в катастрофи трябва да приключи.

Така майката на загиналия в Пловдив 20-годишен моторист Недялко Лиляна Бакалска коментира дълго продължаващия процес за смъртта на сина ѝ, от която минаха вече 3 г. и 7 месеца. Делото вече веднъж завърши с условна присъда за шофьора Иван Иванов, но тя беше отменена от Апелативния съд заради процесуални нарушения и всичко тръгна отначало.

Днес пред Окръжния съд трябва да говорят вещите лица, изготвили комплексната експертиза по делото. "Силно се надявам това да е последното заседание на първа инстанция. Но всичко очакваме, нямаме представа какво ще измислят още", коментира Лиляна Бакалска. Преди заседанието тя отново застана пред Съдебната палата на мълчалив протест с близки и приятели. Тя посочи, че при предходното разглеждане на делото подсъдимият Иванов опитвал да обори вещите лица. "Това с добрия физик и математик, който е много вещ и оспорва експертизата, е меко казано смешно, пародийно и недопустимо", категорична беше майката на Недялко.

"Не знам наглостта и безочието на този човек докъде могат да стигнат. Не вярвам, че може да има човек без грам съвест и съжаление за това което е направил - да не отиде дори да види какво се случва със сина ми и да продължи да наглее и да казва, че е невинен. Това е пълен цирк", отсече Бакалска.

Майката на Недялко обясни, че не вижда никакви съществени разлики в показанията на разпитаните свидетели. По думите ѝ е нормално след толкова време някои спомени да избледняват и да има някакви несъответствия, но описаната картина от всички е идентична. "Очакваме преценката на съда, очакваме ефективна присъда. Да има справедливост и най-сетне душата на моя син да намери покой горе някъде в безкрая", заяви Бакалска.

По думите ѝ трябва да има промяна в законите, бързи производства и ефективни присъди за убийците на пътя. "Всеки безнаказано си хвърчи с колата и жертвите стават все повече", каза майката на Недялко. По думите ѝ не се вижда промяна в съдебната система.

Фаталният удар стана на 5 май 2022 г. Недялко се движил с предимство по бул. "Шести септември" в посока към Гребната база, а Иван Иванов - по бул. "Копривщица". Блъснали се от западната страна, след като мотористът преминал жп прелеза. Пострадалият бил откаран в болница, където дни по-късно издъхнал.

Майката на загиналия моторист нарече гавра проточилото се години дело.
