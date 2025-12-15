Терзиев представи план за изграждане на 9 паркинга в София

Това ще стане чрез публично-частно партньорство, може да се направят над 2000 паркоместа за 18 месеца

План за изграждане на 9 многоетажни квартални паркинга в София, които ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство представи столичният кмет Васил Терзиев.

Планът предвижда да се осигурят над 2000 нови паркоместа в райони с най-сериозен недостиг. Паркингите са в 7 района: „Овча купел" - 3 терена за общо 712 паркоместа, „Илинден" - 394 паркоместа, „Сердика" - 290 паркоместа, „Младост" - 245 паркоместа, „Подуяне" - 230 паркоместа, „Надежда" - 113 паркоместа и „Красно село" - 70 места.

"Днес представяме първата от много стъпки в посока създаване на места за паркиране за гражданите на София. За нас беше важно този процес да не се случва хаотично - един паркинг тук, а друг - там, а като систематичен подход, който да ни позволи в следващите години да реализираме повече паркинги по устойчив модел", заяви Терзиев.

Деветте терена са общинска собственост и са преминали пълна техническа и устройствена оценка, която позволява реализация на проектите за 12 до 18 месеца. Планът е резултат от мащабен анализ на 269 потенциални общински терена в различни части на София, извършен с цел да бъдат идентифицирани обекти с реален потенциал за бързо и ефективно изграждане на многоетажни паркинги.

В момента в София ежедневно се движат над 1,1 млн. автомобила, като приблизително 762 автомобила се падат на 1000 жители – ниво на моторизация, което поставя града сред най-натоварените в Европа. По данни за 2024 г. регистрираните моторни превозни средства със софийска регистрация са около 800 000, като към тях следва да се добави и значителен брой автомобили с регистрация в други области, които ежедневно влизат, движат се и паркират в града, посочи зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Реалното натоварване се оценява на приблизително още 200 000 приходящи автомобила. Така само за да бъдат подредени около 1 млн. автомобила в паркоместа, София би имала нужда от минимум 12,5 млн. кв.м площ, при консервативно изчисление от 12,5 кв. м на автомобил. Това означава приблизително 10 млн. кв. м за регистрираните в града автомобили и още 2,5 млн. кв.м за приходящия трафик. Според сметките на общината това се равнява на 1750 футболни игрища.

"Част от тези паркинги са разположени в близост до метростанции и основни транспортни коридори, което позволява те да функционират и като буферни паркинги – хората да оставят автомобилите си и да продължат с градски транспорт. В други квартали, като "Овча купел", решението адресира високата плътност на жилищното застрояване и реалния недостиг на пространство за паркиране", обясни Чаушев.

Кметът Терзиев напомни, че приетата реформа в паркирането в синята и зелената зона се обжалва и е временно стопирана.

Моделът на публично-частно партньорство за изграждане на паркингите е избран след работа на специално създадената работна група към Столичния общински съвет, която анализира всички приложими правни механизми.

"Работната група не тръгна от предварително избран модел. Бяха анализирани всички приложими правни механизми – от учредяване на право на строеж и смесени търговски дружества до концесия за строителство – и за всеки от тях бяха оценени възможностите за контрол, защитата на общинската собственост и разпределението на риска. Анализът ясно показа, че при обекти от такъв мащаб концесията е най-подходящият инструмент", каза Бойко Димитров - председател на работната група и общински съветник от групата на ПП-ДБ в СОС.

Концесията за строителство по Закона за концесиите е идентифицирана като най-подходящия механизъм, тъй като позволява привличане на частен капитал без продажба на общински активи, гарантира дългосрочен контрол върху условията на експлоатация и осигурява придобиване на собствеността върху изградените паркинги от общината след изтичане на срока. Инвестиционният риск се поема от частния партньор, а условията за достъп, цени и поддръжка се договарят предварително и се контролират от общината.

Работната група предлага деветте имота да бъдат включени в Плана за действие за общинските концесии, като докладът предстои да бъде разгледан и гласуван от СОС на 18 декември. След това ще бъдат извършени подготвителните действия по Закона за концесиите и ще бъдат внесени отделни доклади за откриване на концесионни процедури за всеки от обектите.