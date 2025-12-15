Двама мъже избиха зъбите на 42-годишен пред казино в Пазарджик

Служители от РУ-Пазарджик установиха и задържаха четирима мъже за два побоя и нанесени телесни повреди. Първата случка се разиграла през казино в областния град, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. 42-годишен жител на пазарджишкото село Сарая бил нападнат от двама мъже, които го извели от залата и в близост до нея му нанесли побой. В резултат на това пострадалият е с избити зъби. С разследването се заели служители на сектор «Криминална полиция» при РУ-Пазарджик, заедно с колегите им полицейски инспектори, обслужващи района. След предприетите действия са задържани 26-годишен мъж и негов 40-годишен съучастник , и двамата от село Сарая. Късно вечерта в петък на една от улиците на областния град възникнал скандал между 54-годишен мъж от Пазарджик, неговия 23-годишен син и техен 66-годишен съсед. Разпрата бързо прераснала в побой, като бащата и синът нанесли удари в лицето на по-възрастния си опонент. Мъжът е с фрактура на челюстта. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, а от там в пловдивска болница за лечение. Четиримата побойници са задържани в ареста на РУ-Пазарджик за срок до 24 часа. И по двата случая са образувани досъдебни производства, които са под надзора на Районната прокуратура.