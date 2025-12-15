ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русенци ще посрещнат 2026 с Владо Михайлов и група REWIND!

1392
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Атрактивни водещи и томбола с награди допълват празничната нощ

Русе отново ще посрещне Новата година с много музика, емоции и празнични изненади. На 31 декември от 23:00 часа на площада пред Община Русе, на голямата открита сцена, ще започне традиционният Новогодишен концерт с вход свободен. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Тази година специален гост ще бъде Владимир Михайлов – актьор, певец и музикант, добре познат от филмови продукции, музикални проекти и рок сцената. Заедно с група Rewind! ще изпълнят авторски песни, както и любими български хитове.

Празничната програма ще бъде поверена на четирима обичани русенски артисти – актьорите от Кукления театър Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева, които ще се погрижат за доброто настроение, хумора и празничния дух през цялата нощ.

Организаторите са подготвили и много изненади за публиката, включително и томбола с награди.

Събитието се организира с подкрепата на Община Русе от "Кей Ем Си" ЕООД и е част от проект МВУ № BG-RRP-11.021-0006 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

