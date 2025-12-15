Задържаните полицаи от 5-о районно в София пласирали дрога

Разпространители на дрога са били част от полицаите от 5-о РУ, задържани в петък. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Но посочи, че не всички полицаи са го правили. Един от тях обаче има участие в палеж на сграда. Вълков не каза кой.

Разследването, при което бе задържан и шефът на районното Пламен Максимов, започнало след палеж на сграда в Ловеч. В хода на разследването на следствена отдел на Окръжна прокуратура - Ловеч, били иззети наркотици, сред които марихуана и кокаин, както и десетки хиляди евро и злато. 7 души са обвинени като участници в банда, извършвали престъпления в Ловеч и София. Престъпленията са палеж, подкупи и разпространение на дрога. Седемте души са задържани за до 72 часа и ще им се иска постоянна мярка за неотклонение утре. Ако бъдат признати за виновни, те рискуват до 15 години затвор, обясни окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков.

Поради това, че единият задържан е шеф на 5-о РУ - Пламен Максимов, трябвало да се действа дискретно, посочи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той нарече поведението на Максимов и още двама полицаи, сред които и жена, морално укоримо, като уточни, че прави изказването на база презумпцията за невинност. Единият работи от 13 години в МВР, предимно в борбата с дрогата. Жената има стаж от 5 години.