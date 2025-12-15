McDonald's и Hippoland се включиха в традиционната празнична инициатива на Glovo

Любимият Жълт Дядо Коледа зарадва деца в грижа на SOS Детски селища България с подаръци и специално организирано празнично парти. Традиционната благотворителна инициатива на Glovo, в която хората от екипа на компанията се преобличат като Дядо Коледа в оригинални жълти костюми, се проведе за поредна година в центъра на София.

Домакин на събитието бяха веригата ресторанти „МакДоналдс”, които отвориха врати за предколедното забавление и почерпиха децата с вкусни Happy Meal менюта.

„Изразяваме своята благодарност за поканата и предоставената възможност да станем част от тази значима инициатива. За нас беше истинско удоволствие да бъдем домакини на събитието. Подкрепата на общността и грижата за децата са сред основните ценности на „МакДоналдс”, които с гордост отстояваме. За нас е чест, че успяхме да дарим усмивка и положителни емоции на нашите млади гости“, коментираха от веригата ресторанти.

Децата на възраст от 6 месеца до 16 години получиха персонални подаръци - съобразени с възрастта и интересите им играчки, осигурени от магазини „Хиполенд”.

„Усмивката на едно дете е най-ценният подарък. Щастливи сме, че отново успяхме да донесем празнично настроение и топлина в деня им - защото всяко дете заслужава да се чувства специално, не само по Коледа“, допълниха от магазини „Хиполенд”.

Цветната инициатива на Glovo - Yellow Santa, традиционно започва като празнично шествие от десетки жълти Дядо Коледовци, които преминават през ключови софийски пешеходни зони и раздават добро настроение.

Тази година маршрутът обхвана зони около Националния дворец на културата и завърши в ресторант „МакДоналдс”, под Моста на влюбените.

„В Glovo вярваме в силата на връзките – в обединяването на хора и общности. Yellow Santa показва колко ефективни можем да бъдем, когато имаме силни партньори. С подкрепата на „МакДоналдс”, и „Хиполенд” успяхме да създадем едно значимо преживяване за децата от SOS Детски селища и да отпразнуваме този момент заедно“, каза Дарина Фикова, Q-Commerce мениджър в Glovo България.

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. То осигурява цялостна подкрепа и сигурна среда, които са необходими, за да могат децата да развият своя потенциал, да изграждат увереност и да водят пълноценен, достоен и самостоятелен живот.

„Сърдечно благодарим на Glovo и техните Жълтите Дядо Коледовци. За поредна години тази специална мисия, да зарадват децата в неравностойно положение, донесе магията на Коледа и я превърна в спомен, който ще остане завинаги в сърцата им. Благодарим за подарените незабравими моменти, вълшебството и вярата в чудеса!”, коментираха от „SOS Детски селища България“.