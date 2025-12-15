Този път Румен Радев покани "ДПС - Ново начало" на консултации за мандат

Този път президентът Румен Радев покани "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски на консултации преди връчването на нов мандат за съставяне на правителство. На преходните консултации през декември държавният глава ги пропусна и те бяха единствената формация без покана за "Дондуков" 2. Тогава това се случи за първи път.

По-рано Пеевски беше обявил, че ще прати групата си, но той самият няма да отиде. После обаче и парламентарната група не получи покана. В отговор след това лидерът на ДПС призова Радев да подаде оставка, да направи партия и да излезе на политическия терен.

"Целта на консултациите е да се дискутира възможността за съставяне на правителство. Разговорите с парламентарна група, която е заявила категорично, че няма да участва в този процес и се е самоизключила от него и която настоява категорично за незабавни нови избори, по дефиниция са безпредметни. Сякаш се забравя, че лидерът на тази парламентарна група е санкциониран от две партньорски държави - САЩ и Великобритания за гранд корупция. Това някак си се забравя от редица други институции, но не и от президентството и няма да се забрави", обясни впоследствие решението си Радев.

Днес президентът започна със серията от срещи с парламентарните сили. Първи в 10 ч. бяха ГЕРБ-СДС, които протестно изпратиха само Деница Сачева. От срещата им стана ясно, че ГЕРБ-СДС няма да участва в опити да се сформира ново правителство в този парламент. ГЕРБ призоваха Радев да насрочи избори и да се включи в тях със свой политически проект. След това дойдоха ПП-ДБ.

От ПП-ДБ на консултации с президента дойдоха лидерите на партиите от коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Николай Денков. Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че ново управление в този парламент е невъзможно и силно нежелателно, и няма да работят за това. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Ще се търси консенус по тази тема. Той призова президента да се даде време на този парламент за три основни: приемането на удължителния бюджет, промени в Изборния кодекс и в закона за НСО, така че вече службата да не пази редови депутати, а само председателя на парламента.

Утре срещите продължават от 10 ч. с "Възраждане", а в 11,30 ч. е ДПС.