Иззеха вейпове с канабиноид

Вейпове със съдържание на канабиол иззеха полицаите от 9-о РУ към СДВР по време на акция. При нея са задържани двама мъже .

В хода на акцията служители на сектор „Икономическа полиция" - Девето РУ извършили проверка на двама мъже, на 24 и 36 години. При последвалите процесуално-следствени действия у тях, в обитаваните от тях жилищата и в лек автомобил са открити и иззети 200 пълнителя с течност за електронни цигари и устройства за многократна употреба без бандерол, кутия с натриева основа - 1 кг, множество колби и уреди, използвани при химически процеси, бутилки с течност и кристалообразно вещество. Направените експертни справки показват наличие на канабиноид в съдържанието на иззетите вейпове.

Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура мярката е изменена в „задържане под стража" за срок до 72 часа.