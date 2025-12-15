ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерд...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21915251 www.24chasa.bg

Иззеха вейпове с канабиноид

2264

Вейпове със съдържание на канабиол иззеха полицаите от 9-о РУ към СДВР по време на акция. При нея са задържани двама мъже .

В хода на акцията служители на сектор „Икономическа полиция" - Девето РУ извършили проверка на двама мъже, на 24 и 36 години. При последвалите процесуално-следствени действия у тях, в обитаваните от тях жилищата и в лек автомобил са открити и иззети 200 пълнителя с течност за електронни цигари и устройства за многократна употреба без бандерол, кутия с натриева основа - 1 кг, множество колби и уреди, използвани при химически процеси, бутилки с течност и кристалообразно вещество. Направените експертни справки показват наличие на канабиноид в съдържанието на иззетите вейпове.

Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура мярката е изменена в „задържане под стража" за срок до 72 часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)