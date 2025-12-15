Екоинспектори засякоха продажба на защитени птици на Руския пазар в Пловдив

Щиглеци, конопарчета, скатии, зеленики и диви канарчета вече са на свобода

Клетки с диви пойни птици, предназначени за продажба, засякоха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на Руския пазар в Пловдив. Те отишли там в неделя по сигнал за незаконна търговия със защитени диви пойни птици и като част от плановата дейност на институцията.

Като видели проверяващите, търговците успели да избягат, преди да бъде установена тяхната самоличност. Експертите на РИОСВ са иззели общо 35 екземпляра защитени диви птици – щиглеци, конопарчета, скатии, зеленики и диви канарчета. Птиците били в добро физическо състояние.

След приключване на необходимите действия всички иззети птици са пуснати на свобода в подходяща естествена среда в околностите на Пловдив, като са излетели безпроблемно и са се върнали в естественото си местообитание.

От РИОСВ – Пловдив напомнят, че улавянето, притежаването, излагането на публични места и търговията с диви защитени птици са забранени от закона и са действия, представляващи недопустима намеса в естествения им начин на живот. Освен че представлява грубо посегателство срещу дивата природа и лишаване на живи същества от свобода, подобни деяния са и законово наказуеми. Разпоредби на Закона за биологичното разнообразие защитават дивите животински видове, като забраняват изземането им от природата, което води до намаляване на популациите и нарушава природното равновесие.

За подобни нарушения са предвидени санкции, като за физически лица глобите са в размер от 100 до 5000 лева, а на юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 500 до 10 000 лева. РИОСВ – Пловдив ще продължи засиления контрол и съвместната работа с органите на МВР за ограничаване на незаконната търговия с диви животни и за опазване на биологичното разнообразие.