От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерд...

Тестват мотора и колата от катастрофата, при която загина 20-годишният Недялко от Пловдив

Никола Михайлов

Подсъдимият за смъртта на Недялко Бакалски Иван Иванов Снимка: Никола Михайлов

 Двете превозни средства са налични и ще бъдат предоставени на вещото лице

Лекият автомобил и мотоциклетът от катастрофата, в която загина 20-годишният моторист от Пловдив Недялко Бакалски, ще бъдат тествани повече от 3 г. и половина след фаталния инцидент.

Вещото лице Стефан Мутафчиев обясни пред Окръжния съд, че експертизата не е готова, защото трябва да бъдат изследвани превозните средства. Майката на Недялко Лиляна Бакалска и подсъдимият шофьор Иван Иванов заявиха, че въпреки миналото време те са налични и ще бъдат предоставени. Делото беше отложено за 23 февруари.

Катастрофата стана на 5 май 2022 г. на кръстовището на бул. "Копривщица" и "Шести септември". Недялко Бакалски се движил в мотора си по пътя с предимство, а според обвинението Иван Иванов не спрял на знак стоп и го блъснал. 20-годишният моторист издъхна дни по-късно. Органите му бяха дарени.

Делото веднъж завърши с условна присъда, но Апелативният съд я отмени и го върна за повторно разглеждане.

Подсъдимият за смъртта на Недялко Бакалски Иван Иванов

