Мъж е осъден на 1 г. и 4 месеца за ало измама в Стара Загора

По обвинителен акт на Районна прокуратура в Стара Загора мъж на 50 години е осъден на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода за телефонна измама, съобщиха от прокуратурата.

Той е признат за виновен за това, че на 14 май 2025 г. в Стара Загора, в съучастие като помагач с неустановено по делото лице, с цел да набави имотна облага, умишлено улеснил неустановен извършител да поддържа заблуждение у 86-годишна жена и с това причинил имотна вреда в размер на 44 175 лева.

Районния съд в Стара Загора е наложил на В.П. наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ" режим на изтърпяване. Той е признал вината си. Делото е приключило по реда на съкратеното съдебно следствие. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване пред Окръжен съд в Стара Загора, посочиха от пресцентъра.

Мъжът бе привлечен като обвиняем от Районната прокуратура в Стара Загора през месец май.