Повече от 700 младежи на възраст между 16 и 24 г. са избрали компанията за свой работодател през 2024 г.

Kaufland България е сред най-значимите и устойчиви компании в страната, утвърдила се като организация, която последователно инвестира в развитие на кадри, модерни HR практики и силна организационна култура. С екип от близо 7900 служители ритейлърът е един от най-големите частни работодатели у нас. Той е и един от малкото, които успяват да изградят среда на приемственост между поколенията и да предложат дългосрочни възможности за професионално развитие.

През 2024 г. Kaufland България изплаща над 150 млн. лв. заплати, повече от 49 млн. лв. осигуровки и 188 млн. лв. данъци. Тези числа подчертават мащаба на компанията не само като работодател, но и като фактор за икономическата стабилност на страната.

Работещ модел за взаимодействие между образование и бизнес

Инвестициите в обучения, преквалификация, социални политики и развитие на кадрите са част от дългосрочната стратегия за изграждане на устойчиви екипи и конкурентна работна среда. Неслучайно Kaufland е сертифициран като Top Employer седем поредни години и за четвърти път оглавява класацията “Топ 100 най-добри работодатели в България” на Career Show Index.

В момент, когато бизнесът и образованието у нас все по-усилено търсят пресечна точка, Kaufland България успява да изгради работещ модел, който обвързва подготовката на младите кадри с нуждите на реалната икономика. Само през 2024 г. повече от 700 младежи на възраст между 16 и 24 години избират компанията за свой работодател – число, което изпъква на фона на отчетения от Института за пазарна икономика и Националния статистически институт спад на заетостта сред младежите и хората на оперативни позиции.

В динамичната среда на съвременния трудов пазар Kaufland България изгражда дългосрочен и устойчив модел за подкрепа на младите хора, като поставя в центъра на своите усилия активното взаимодействие между образованието и бизнеса.

Kaufland осъзнава значението на ранната връзка с учениците и студентите и усилено работи за изграждане на доверие сред тях чрез целенасочени инициативи и активности, разработени в партньорство с водещи учебни заведения в страната.С над 100 партньорства с университети и училища Kaufland не само присъства, но и допринася за развитието на академичната среда чрез иновативни формати.

Собствена мрежа от академии в цялата страна

Kaufland разработва и развива собствени кариерни програми, които се базират на ангажиращи обучителни методи и практически подходи. През 2025 г. компанията организира четири формата, за да предостави на студентите възможност да се запознаят с актуалните тенденции и предизвикателства в индустрията, подготвяйки ги за успешна кариера.

Ярък пример за иновативна програма е Бизнес академията Kaufland – УНСС, която е първата ритейл академия в България и тази година реализира третото си издание. Тя е насочена към бакалаври от трети и четвърти курс, както и към магистри, които желаят да придобият задълбочени практически знания за съвременните бизнес процеси.

Обучението е структурирано в шест модула, разделени на петнадесет лекции, които обхващат ключови теми от модерните бизнес практики и включват значителен дял практически занятия. В рамките на програмата експерти от различни звена на компанията влизат в ролята на лектори и ментори, а участниците преминават и допълнителни обучения за развитие на меки умения. Всеки студент избира отдел в Централния офис на Kaufland, в който да проведе своя стаж, а на финала разработва реален бизнес казус, основан на конкретни процеси и предизвикателства в ритейл сектора.

За период от шест месеца студентите придобиват широк спектър от практически ориентирани знания и умения, а тези, които присъстват на минимум 80% от лекциите, участват в разработването на казусите и успешно преминават стажа си, получават стипендия в размер на 2500 лв. и удостоверение за преддипломен стаж. В последното издание на академията десет от най-активните участници бяха отличени и с допълнителни награди, спечелени чрез специално разработена игра в социалните мрежи.

За първи път през 2025 г. ритейлърът стартира национална бизнес академия – Kaufland Business Academy, отворена за студенти от всички университети в страната. В пилотното издание се включиха студенти от Нов български университет, Софийския университет, Техническия университет в София, Висшето училище по застраховане и финанси и Висшето училище по телекомуникаци и и пощи.

В рамките на 6 месеца студентите преминаха през специализирани обучения и решаваха практически казуси в областта на ритейла. Програмата приключи със стаж в компанията, който позволи на участниците да приложат наученото в реална работна среда. Всички успешно завършили академията получиха финансово възнаграждение, както и допълнителни награди за отлично представяне.

В подкрепа на студентите от Вар-на, тази година Kaufland организира за първи път Търговска академия в ексклузивно сътрудничество с Икономическия университет във Варна, в която се включиха студенти от втори до четвърти курс.

С нарастващия интерес към темата за изкуствен интелект ритейлърът стартира и AI академия – Data Academy в партньорство с УНСС. В нея се включиха студенти от магистърската програма на университета “Изкуствен интелект и икономика” и бакалавърската програма “Бизнес информатика”.

В резултат на разнообразните възможности на компанията през учебната 2024/25 година двойно повече студенти от университетите в цялата страна взеха участие в бизнес академиите, с което броят на участниците през последните три години се доближи до 100 души.

Стажантска програма

Стажантската програма на Kaufland България е сред най-силните и устойчиви инициативи в развитието на млади специалисти. Тя е насочена към студенти или наскоро завършили висше образование, които заемат позиции в Централния офис на компанията. Продължителността є е шест месеца, но при необходимост може да бъде удължена, което позволява на участниците да се ангажират в по-дълбоки и комплексни проекти. Тя е една от най-успешните програми на Kaufland, доказала се като ефективна платформа за кариерно израстване.

На стажа младежите работят по теми, свързани с търговия, счетоводство, маркетинг, човешки ресурси и редица други ключови направления, което им предоставя цялостен поглед към процесите в голяма международна компания. Освен практическата работа участниците получават менторска подкрепа от опитни специалисти и често имат възможност да разработват дипломни работи върху реални бизнес казуси под ръководството на експерти от съответните отдели.

Стажантската програма на Kaufland България продължава да се утвърждава като една от най-успешните у нас, като през 2025 г. достига впечатляваща успеваемост от 75%. Значителна част от участниците в програмата вече приемат предложения за постоянна позиция – ясен показател за високата степен на реализация и доказателство, че стажът в Kaufland е не просто временно ангажиране, а реален старт в професионалният път на участниците.

Дуално обучение

Дуалната програма на Kaufland България е един от най-силните примери за дългосрочната инвестиция на компанията в развитието на младите хора и тяхната подготовка за реална работна среда. Тя предлага на учениците от последните два гимназиални класа възможност да съчетаят академичното си обучение с практическа работа в динамична и структурирана среда, която им помага да развият лични и професионални умения още преди завършване на училище.

През последните две години Kaufland значително разшири обсега на програмата. Седем гимназии в пет града - София, Пловдив, Варна, Русе и Плевен, вече са част от инициативата. До момента 47 ученици са преминали успешно през дуалното обучение, като всеки от тях участва в ежедневните дейности на различни отдели, поема реални задачи и се запознава отблизо с процесите в една от най-големите компании у нас.

В подкрепа на младежите Kaufland обучава и близо 40 свои колеги, които изпълняват ролята на наставник - ключова фигура в програмата, осигуряваща връзката между бизнеса и училищната среда.

За много от участниците дуалното обучение е първа стъпка към професионално ориентиране и често се превръща в естествено начало на по-дълга кариерна пътека в Kaufland България.

Практикантска програма

Практикантската програма на Kaufland България е насочена към ученици в 11-и и 12-и клас (над 18 години) и представлява една от най-структурираните и достъпни форми за ранно кариерно ориентиране в страната. Тя предлага 210 часа практика на трудов договор, което дава възможност на младежите да се включат в работната среда с реални трудови права и условия, каквито има всеки служител в компанията.

В рамките на програмата учениците опознават от първа ръка динамиката на ритейл сектора, работят рамо до рамо с опитни служители и придобиват знания, които трудно могат да бъдат усвоени само в учебна среда. Участието им позволява не само да натрупат практически умения и да се ориентират по-добре за бъдещото си образование, но и да получат първия си трудов опит и доход – важна стъпка към самостоятелност и професионална увереност.

Програмата се провежда през летните месеци и се отличава с висок интерес, тъй като съчетава полезно обучение, подкрепяща среда и реална стойност за младите хора, които правят първите си стъпки на трудовия пазар.

Допълнителната подкрепа за първи стъпки в кариерата

Освен чрез своите образователни програми, дуално обучение и стажантски инициативи Kaufland България осигурява и широка допълнителна подкрепа за младите хора, които тепърва навлизат в професионалния свят. Компанията активно представя пред ученици и студенти своите свободни позиции, кариерни възможности и разнообразни направления за развитие, като им помага по-лесно да се ориентират в бъдещия си професионален път. Екипът на отдел “Подбор и работодателска марка” поддържа постоянен контакт с висши училища в цялата страна и многократно през годината посещава университети с кариерен щанд, за да срещне младите хора лице в лице и да отговори на техните въпроси.

Kaufland оказва съдействие на студенти, които разработват дипломни или курсови работи в сферата на ритейла, като им предоставя достъп до информация, експертиза и менторска подкрепа.

Тези активности са едновременно собствена инициатива на компанията и част от участието є в мащабни кариерни форуми като “Дни на кариерата”, “Мениджър за един ден”, “Кариера и живот – защо в България?” на Bulgaria Wants You, събития на Career Show, “Кошер”, Mentor the Young и други.

Чрез партньорството си с Pleggi подкрепя младежите в първите стъпки от тяхното кариерно развитие. Програмата има за цел да постави студенти от различни университети в ролята на HR специалисти и да подпомогне подбора на кадри, като привлече подходящите хора за останалите структури на Kaufland.

С участието си в тези инициативи Kaufland се позиционира като работодател с дългосрочна грижа към студентите и младите професионалисти, който активно работи да ги насърчи, информира и подкрепи в първите им стъпки към успешна кариера.