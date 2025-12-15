Събраха 40 000 лв. на кметски бал за ново художествено осветление на Стамболовия мост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40 000 лв. събра коледният благотворителен бал на Велико Търново, утвърдил се като традиция и обединение в името на доброто.

Близо 300 великотърновци, общественици и благодетели подкрепиха каузата - ново художествено осветление на Стамболовия мост. Със събраните средства един от символите на града ни и емблема на Велико Търново пред целия свят ще изглежда по впечатляващ начин.

"Надграждаме каузата от 2024-а година – новото художествено осветление на паметника на Асеневци, което вече се монтира и тества. А в допълнение Община Велико Търново ще реализира нова нощна визия на Художествената галерия „Борис Денев", коментира кметът Даниел Панов.

Коледният благотворителен бал на кмета се реализира вече 17 години заедно с клубовете „Ротари", „Лайънс Велико Търново", „Лайънс Велико Търново-Янтар", „Лайънс Велико Търново-Царевец", „Лайънс Велико Търново-Арбанаси", „Зонта", „Св. Патриарх Евтимий". Инициативата се споделя и от Сдружение „Велико Търново – Историческа и духовна столица".

Даниел Панов благодаря на всички благодетели и дарители, че дори в днешните предизвикателни времена успяват заедно да направят така, че старата столица да дава пример за обединение.