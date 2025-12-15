ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилия иска Анчелоти до 2030 г.

Събраха 40 000 лв. на кметски бал за ново художествено осветление на Стамболовия мост

Дима Максимова

Даниел Панов благодари на всички благодетели и съмишленици, че Велико Търново е символ на обединение за добри каузи Снимка: Община Велико Търново

40 000 лв. събра коледният благотворителен бал на Велико Търново, утвърдил се като традиция и обединение  в името на доброто.

Близо 300 великотърновци, общественици и благодетели подкрепиха каузата - ново художествено осветление на Стамболовия мост. Със събраните средства един от символите на града ни и емблема на Велико Търново пред целия свят ще изглежда по впечатляващ начин.

"Надграждаме каузата от 2024-а година – новото художествено осветление на паметника на Асеневци, което вече се монтира и тества. А в допълнение Община Велико Търново ще реализира нова нощна визия на Художествената галерия „Борис Денев", коментира кметът Даниел Панов.

Коледният благотворителен бал на кмета се реализира вече 17 години заедно с клубовете „Ротари", „Лайънс Велико Търново", „Лайънс Велико Търново-Янтар", „Лайънс Велико Търново-Царевец", „Лайънс Велико Търново-Арбанаси", „Зонта", „Св. Патриарх Евтимий". Инициативата се споделя и от Сдружение „Велико Търново – Историческа и духовна столица".

Даниел Панов благодаря на всички благодетели и дарители, че дори в днешните предизвикателни времена успяват заедно да направят така, че старата столица да дава пример за обединение.

