Прокуратурата разследва къде изчезнаха 3 млн. лева кеш от частна АГ болница в Пловдив

Трусове в прочутото частно здравно заведение, лекари напускат

Районната прокуратура в Пловдив разследва как и къде са изчезнали 3 милиона лева кеш от АГ болница "Селена" в Пловдив. Досъдебното производство е образувано по подаден сигнал, потвърдиха пред "24 часа" от държавното обвинение. Кражба, грабеж или измама са вариантите, по които се работи.

Разпитват се свидетели и чак след това ще се прецени какво да е обвинението и каква да е правната квалификация, допълниха от прокуратурата.

Предполага се, че става дума за промяна на собствеността на частното здравно заведение, което има славата на луксозно място за родилки. Междувременно плъзна мълва, че масово лекари и персонал напускат и си търсят работа в други болници.

"Тъмна Индия е", коментират гинеколози. По думите им един от някогашните съдружници - д-р Ангел Ставрев, е станал едноличен собственик, а заведението се управлява от неговия син д-р Даниел Ставрев. Той не отговаря на обажданията.

През последните година-две в здравните среди в Пловдив усилено се коментира какво става в "Селена" след разрива на отношенията между някогашните съдружници д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова и д-р Ангел Ставрев. Първите двама са си тръгнали от "Селена", която беше създадена през 2006 година. Твърди се, че филмов режисьор се води собственик на болницата. "Не се знае обаче дали той е реален собственик, или е подставено лице", заявиха пред "24 часа" гинеколози.

Те припомнят, че през 2006 година тази частна специализирана болница е тръгнала доста рисковано. Първоначално не е предлагала нищо на високо ниво, предимството й било, че е в непосредствена близост до УМБАЛ "Св. Георги", откъдето "прескачали" специалисти.

"В началото нямаха неонатология, липсваха изявени лекари. Но постепенно успяха да привлекат едни от най-добрите в акушерството и гинекологията в Пловдив чрез високи възнаграждения", разказват медици.

Не е тайна, че много майки предпочитат да раждат в тази болница заради добрите условия. "Моя приятелка беше в там, оказа се, че няма какво да й занеса на свиждане, защото нищо не липсва. Всяка сутрин, като се събуди, намираше кутия натурален сок на шкафчето до леглото си", описа пловдивчанката Лидия Иванова.

"Ще излезем с официално становище по случая до края на деня", обясниха пред "24 часа" от болница "Селена".